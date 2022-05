C’è la data della fine di tutte le restrizione anti-covid

Leggi su viagginews

(Di martedì 10 maggio 2022) Ipotesi didile restrizioni in Italia dal 15 giugno, lo scenario che ci aspetta. Cosa bisogna sapere. Potrebbe mancare poco al “freedom day” in Italia, con l’abolizione dile restrizioniancora in vigore. Anche le ultime residuali. Come sappiamo, dal 1° maggio è caduto l’obbligo di Green pass nei luoghi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com