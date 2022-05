Caos Cardarelli, Speranza: “Investire di più sul personale sanitario” (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La situazione critica in alcuni pronto soccorso italiani riguarda “la grande questione del personale, noi dobbiamo Investire di più e finalmente abbiamo fatto scelte molto forti. Abbiamo messo nell’ultimo anno 17.400 borse di specializzazione, il triplo di tre anni fa e il doppio di due anni fa. È chiaro che questi investimenti avranno una ricaduta nei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di un convegno in corso alla Camera “Dalla pandemia al Pnrr”, rispondendo a un domanda sulla situazione del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, dove alcuni medici hanno minacciato dimissioni. “Ci sarà ancora qualche anno non semplice da gestire – ha aggiunto – ma oggi la lezione del Covid è stata nettissima: dobbiamo invertire la stagione dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La situazione critica in alcuni pronto soccorso italiani riguarda “la grande questione del, noi dobbiamodi più e finalmente abbiamo fatto scelte molto forti. Abbiamo messo nell’ultimo anno 17.400 borse di specializzazione, il triplo di tre anni fa e il doppio di due anni fa. È chiaro che questi investimenti avranno una ricaduta nei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, a margine di un convegno in corso alla Camera “Dalla pandemia al Pnrr”, rispondendo a un domanda sulla situazione del pronto soccorso deldi Napoli, dove alcuni medici hanno minacciato dimissioni. “Ci sarà ancora qualche anno non semplice da gestire – ha aggiunto – ma oggi la lezione del Covid è stata nettissima: dobbiamo invertire la stagione dei ...

