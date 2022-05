Brividi è la canzone più ascoltata dell’Eurovision. Occhio all’Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) Mahmood e Blanco Mahmood e Blanco potrebbero regalare nuovi “Brividi” all’Italia. La canzone del duo è stata la più ascoltata tra quelle partecipanti all’Eurovision Song Contest 2022 tra gennaio e marzo 2022 con oltre 77 milioni di stream, un numero 5 volte superiore rispetto a Hold Me Closer di Cornelia Jakobs (Svezia). Al terzo posto De Deipte di S10 (Paesi Bassi). Lo scorso anno la canzone più ascoltata era Zitti e Buoni dei Maneskin che poi hanno vinto la kermesse. Altro dato molto significativo, Brividi è la canzone più ascoltata nella maggior parte dei paesi partecipanti, 28 su 40. Nella storia dell’Eurovision Song Contest, solo quattro paesi – Spagna, Lussemburgo, Israele e Irlanda – hanno vinto per due volte di seguito, con ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 10 maggio 2022) Mahmood e Blanco Mahmood e Blanco potrebbero regalare nuovi “” all’Italia. Ladel duo è stata la piùtra quelle partecipanti all’Eurovision Song Contest 2022 tra gennaio e marzo 2022 con oltre 77 milioni di stream, un numero 5 volte superiore rispetto a Hold Me Closer di Cornelia Jakobs (Svezia). Al terzo posto De Deipte di S10 (Paesi Bassi). Lo scorso anno lapiùera Zitti e Buoni dei Maneskin che poi hanno vinto la kermesse. Altro dato molto significativo,è lapiùnella maggior parte dei paesi partecipanti, 28 su 40. Nella storiaSong Contest, solo quattro paesi – Spagna, Lussemburgo, Israele e Irlanda – hanno vinto per due volte di seguito, con ...

