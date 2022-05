Barù shock | apre completamente il suo cuore e non trattiene nulla

Leggi su formatonews

(Di martedì 10 maggio 2022) ll nipote di Costantino della Gherardesca a ruota libera sulla principessa e sull’esperienza al Grande Fratello Vip 6. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vipè tornato a parlare della sua permanenza in casa e del rapporto con la sorella Selassèe. Come sempre Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona è stato schietto e sincero, senza esitazioni. Ma andiamo a vedere i dettagli.e le dichiarazioni sull’esperienza al GFVip – webIntervistato a Radio Radio nel programma “Non succederà più”,è stato molto schietto e sincero. Il nobile ha spiegato che con Jessica almeno da parte sua non c’è mai stato, al di fuori che un’amicizia. Inoltre, il giovane ha ammesso più di una volta di aver partecipato al Grande Fratello Vip solo per soldi. A tal proposito ha pure svelato un curioso aneddoto ...