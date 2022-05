Ayurnamat | parole dal mondo | l’inutilità di preoccuparsi per cose che non possono cambiare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 maggio 2022) In questo nuovo appuntamento della rubricadal; un termine proveniente dalla lingua inuit traducibile con ”diperche nonessere cambiate”., l’importanza di noneccessivamente: un insegnamento da Seneca Un termine intraducibile proveniente dalla lingua inuit,, facilmente annoverabile nell’insieme di quelleche si riferiscono alla tranquillità d’animo; o, come direbbe Seneca nel suo De Tranquillate Animi, alla tranquillitas. Se Democrito riteneva che l’assenza di affanni fosse prerogativa dell’animo equilibrato definendola euthymía, Seneca riprende il concetto di tranquillitas ciceroniano per ...