Sicurezza a Isola Sacra, il Comitato spontaneo: “Serve una nuova idrovora” (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiumicino – La risposta del Ministro della transizione ecologica Cingolani all’interrogazione parlamentare presentata dal Senatore De Vecchis, chiarisce che il territorio di Isola Sacra, per essere completamente messo in Sicurezza dai vincoli, e soprattutto da quelli alluvionali, necessita della realizzazione di una nuova idrovora, oltre alla ristrutturazione di quella già esistente in via Coni Zugna, e di quella in località passo della Sentinella in via di completamento entro ottobre 2022. “Come cittadini di Sacra – dice il Comitato spontaneo di Isola Sacra – ci auguriamo che questi interventi siano definitivi e finalizzati alla messa in Sicurezza e al raggiungimento di un rischio minimo R2 con una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiumicino – La risposta del Ministro della transizione ecologica Cingolani all’interrogazione parlamentare presentata dal Senatore De Vecchis, chiarisce che il territorio di, per essere completamente messo indai vincoli, e soprattutto da quelli alluvionali, necessita della realizzazione di una, oltre alla ristrutturazione di quella già esistente in via Coni Zugna, e di quella in località passo della Sentinella in via di completamento entro ottobre 2022. “Come cittadini di– dice ildi– ci auguriamo che questi interventi siano definitivi e finalizzati alla messa ine al raggiungimento di un rischio minimo R2 con una ...

Advertising

ilfaroonline : Sicurezza a Isola Sacra, il Comitato spontaneo: “Serve una nuova idrovora” - MJtiamo : Se solo Clemente vedesse la percentuale con cui è stato salvato, in un nano secondo perderebbe tutta la sua sicurez… - AlbertoBenny90 : @ilPomonaso Non si tratta da adulti una manica di minchioni col cervello in pappa. Li si prende, li si isola per la… - CorriereRomagna : Faenza, sicurezza: il prefetto De Rosa incontra il sindaco Isola - - Granma_it : Poi ha indicato la fiducia che possono avere i visitatori nella sicurezza del turismo cubano e nelle eccellenti con… -