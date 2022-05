“Non abbiam bisogno di parole”: antologia di Ron per i 50 anni di carriera (Di lunedì 9 maggio 2022) Quella di Ron è una delle carriere più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale, di cui è protagonista indiscusso. Amatissimo dal pubblico, il suo straordinario percorso artistico viene celebrato in occasione dei 50 anni di attività, con la pubblicazione di un’imperdibile antologia, “Non abbiam bisogno di parole”, contenente 67 brani tra i più grandi successi dell’artista, e composta da due doppi cd: il primo volume sarà in edicola il 6 maggio e il secondo volume il 13 maggio. Le due uscite sono arricchite da un libretto con contenuti esclusivi e un’intervista inedita in cui Ron racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e registrate, e rivela tanti aneddoti legati alla sua straordinaria ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 maggio 2022) Quella di Ron è una delle carriere più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale, di cui è protagonista indiscusso. Amatissimo dal pubblico, il suo straordinario percorso artistico viene celebrato in occasione dei 50di attività, con la pubblicazione di un’imperdibile, “Nondi”, contenente 67 brani tra i più grandi successi dell’artista, e composta da due doppi cd: il primo volume sarà in edicola il 6 maggio e il secondo volume il 13 maggio. Le due uscite sono arricchite da un libretto con contenuti esclusivi e un’intervista inedita in cui Ron racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e registrate, e rivela tanti aneddoti legati alla sua straordinaria ...

AmiciUfficiale : Le grandi emozioni tornano protagoniste con Luigi e 'Non abbiam bisogno di parole'! Merita di conquistare il punto… - AsiaThings : @JUSTFVR3NDS 'non abbiam bisogno di parole' ?? - Lopinionista : “Non abbiam bisogno di parole”: antologia di Ron per i 50 anni di carriera - ___s__a__b___ : RT @___s__a__b___: 'E non abbiam bisogno di parole Per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore Ma ti solleverò Tutte le vol… - Alessia0530 : RT @badterry22: su richiesta ‘non abbiam bisogno di parole’ by luigi strangis [senza base] ????? -