LIVE Cobolli-Brooksby 2-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel 1º set (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio e diritto del #150 al mondo e vincente diagonale. 15-40 DUE PALLE DEL CONTRObreak PER Brooksby! 15-30 ROVESCIO VINCENTE DI Brooksby! Cobolli lascia scoperto l’angolo. 15-15 Servizio esterno e diritto diagonale di Cobolli. 0-15 Cobolli perde la diagonale di rovescio. 2-1 ARRIVA IL break PER Cobolli! Bravissimo l’azzurro a gestisce la seconda chance. 15-40 ALTRE DUE PALLE break Cobolli! Rovescio in rete dell’americano troppo lento negli spostamenti. 15-30 Doppio fallo di Brooksby. 15-15 Scappa via la risposta di Cobolli. 0-15 Errore in uscita dal servizio per l’americano. 1-1 ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio e diritto del #150 al mondo e vincente diagonale. 15-40 DUE PALLE DEL CONTROPER! 15-30 ROVESCIO VINCENTE DIlascia scoperto l’angolo. 15-15 Servizio esterno e diritto diagonale di. 0-15perde la diagonale di rovescio. 2-1 ARRIVA ILPER! Bravissimoa gestisce la seconda chance. 15-40 ALTRE DUE PALLE! Rovescio in rete dell’americano troppo lento negli spostamenti. 15-30 Doppio fallo di. 15-15 Scappa via la risposta di. 0-15 Errore in uscita dal servizio per l’americano. 1-1 ...

