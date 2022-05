L'arbitro ammonisce il figlio, papà entra in campo e lo picchia: follia in una partita under 14 (Di lunedì 9 maggio 2022) L' arbitro ammonisce il figlio e lui, furioso, lo aggredisce negli spogliatoi . Poi, non soddisfatto, si scaglia anche contro un altro genitore, intervenuto per difendere il giovane direttore di gara, ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) L'ile lui, furioso, lo aggredisce negli spogliatoi . Poi, non soddisfatto, si scaglia anche contro un altro genitore, intervenuto per difendere il giovane direttore di gara, ...

Advertising

RikyDejan : @loocaferree Faraoni spinge e ammonisce Leao…Doveri non aspettava altro!Non so qnto odio qll’arbitro! - ilLazeticiano : Un arbitro normale quando scoppiano risse ammonisce entrambi. Questa volta Doveri non ammonisce né Theo né Faraoni.… - infoitinterno : L’arbitro ammonisce il figlio, il genitore lo picchia e viene arrestato - infoitinterno : Calcio violento: l'arbitro gli ammonisce il figlio e lui lo prende a pugni - pol2187 : Muriel andava espulso ma l'arbitro lo ammonisce soltanto... Settimana prossima milan Atalanta! È ma non è tutto app… -