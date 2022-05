Kean verso la conferma? La Juventus ha bisogno di lui: il motivo è incredibile (Di lunedì 9 maggio 2022) In estate sono tante le operazioni che la Juventus deve fare sul mercato; a livello offensivo non è esclusa una clamorosa permanenza di Kean. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata una clamorosa sconfitta contro il Genoa; la Juventus, con la testa già alla finale della coppa Italia (obiettivo da non fallire se non si vuole chiudere la stagione senza un titolo), è stata sconfitta dai ragazzi di Blessin bravi a regalarsi una clamorosa speranza di salvezza. In attesa di scoprire come finirà la sfida con l’Inter, la società bianconera deve pensare al mercato e a come rinforzare una rosa con l’obiettivo, il prossimo anno, di tornare a dominare il calcio italiano. In avanti potrebbe, incredibilmente, restare Kean. AnsafotoSul finire dello scorso mercato estivo, la Juventus è andata a prendere Moise ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) In estate sono tante le operazioni che ladeve fare sul mercato; a livello offensivo non è esclusa una clamorosa permanenza di. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata una clamorosa sconfitta contro il Genoa; la, con la testa già alla finale della coppa Italia (obiettivo da non fallire se non si vuole chiudere la stagione senza un titolo), è stata sconfitta dai ragazzi di Blessin bravi a regalarsi una clamorosa speranza di salvezza. In attesa di scoprire come finirà la sfida con l’Inter, la società bianconera deve pensare al mercato e a come rinforzare una rosa con l’obiettivo, il prossimo anno, di tornare a dominare il calcio italiano. In avanti potrebbe, incredibilmente, restare. AnsafotoSul finire dello scorso mercato estivo, laè andata a prendere Moise ...

Advertising

MikiG78 : @mirkonicolino Fantastico.... continuiamo così...è un anno che alcuni danno colpa alla rosa e ripartiamo con Kean D… - Moixus1970 : RT @dayfootball1981: #Bremer la Juventus prova a fregare l'Inter #Romagnoli da tenere d'occhio #Kean in uscita verso Parigi con riscatto #P… - dayfootball1981 : #Bremer la Juventus prova a fregare l'Inter #Romagnoli da tenere d'occhio #Kean in uscita verso Parigi con riscatto… - ivanmazzella : @RidTheRock Credo che se #Kean iniziasse a calciare verso la porta a occhi chiusi farebbe più goal. In questa stagi… - ilbianconerocom : Verso #JuveInter, #Allegri conta le forze a disposizione: da #Kean a #Danilo e #Locatelli, il punto sugli infortuna… -

Una Signora a nervi tesi verso la finale Chi è l'inesperto, allora L'epilogo di Marassi ha scatenato le voci su una partita finta, con il clamoroso e strano gol mancato da Kean e il successivo rigore causato da De Sciglio. A Salerno fumano ... Lo sciagurato Moise... Dybala recupera un pallone uscito da un contrasto tra Miretti e Portanova e, dalla linea di fondo, con il destro, calibra un cross perfetto verso il secondo palo. Kean anticipa Hefti ma di testa non ... TUTTO mercato WEB Gazzetta- Kean al riscatto Su gazzetta: L’altra punta Kean al riscatto. Ma è lunga la strada verso i 25 gol. Nedved venerdì li aveva invocati, poi l’incubo in partita ... Una Signora a nervi tesi verso la finale Le ragazze della Juventus hanno conquistato il quinto scudetto consecutivo. Il ministero di cultura popolare bianconero mette in circuito la bella e dolce notizia per fare opera di distrazione di mass ... Chi è l'inesperto, allora L'epilogo di Marassi ha scatenato le voci su una partita finta, con il clamoroso e strano gol mancato dae il successivo rigore causato da De Sciglio. A Salerno fumano ...Dybala recupera un pallone uscito da un contrasto tra Miretti e Portanova e, dalla linea di fondo, con il destro, calibra un cross perfettoil secondo palo.anticipa Hefti ma di testa non ... Moise Kean, la strada verso i 25 gol è ancora lunga. Ma l'attaccante resterà alla Juventus Su gazzetta: L’altra punta Kean al riscatto. Ma è lunga la strada verso i 25 gol. Nedved venerdì li aveva invocati, poi l’incubo in partita ...Le ragazze della Juventus hanno conquistato il quinto scudetto consecutivo. Il ministero di cultura popolare bianconero mette in circuito la bella e dolce notizia per fare opera di distrazione di mass ...