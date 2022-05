Thor: Love and Thunder, Taika Waititi punta su Natalie Portman: "Finora è stata sfruttata poco" (Di domenica 8 maggio 2022) Taika Waititi ha parlato del ruolo di Natalie Portman in Thor: Love and Thunder, anticipando che la performance dell'attrice sarà eccellente e ricca di umorismo. Taika Waititi, regista di Thor: Love and Thunder, ha parlato del personaggio di Mighty Thor, che nel nuovo film sarà interpretato da Natalie Portman, spiegando quanto l'attrice, e quindi il ruolo di Jane Foster, sia stata sfruttata poco nei capitoli precedenti della saga. Thor: Love and Thunder è uno dei film più attesi dell'estate con il ritorno di Taika ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022)ha parlato del ruolo diinand, anticipando che la performance dell'attrice sarà eccellente e ricca di umorismo., regista diand, ha parlato del personaggio di Mighty, che nel nuovo film sarà interpretato da, spiegando quanto l'attrice, e quindi il ruolo di Jane Foster, sianei capitoli precedenti della saga.andè uno dei film più attesi dell'estate con il ritorno di...

Advertising

3cinematographe : #ThorLoveandThunder: Taika Waititi racconta il ritorno di Jane Foster - massimo_silveri : RT @comicus_it: La rivista Empire ha diffuso una nuova immagine di Thor: Love And Thunder con Natalie Portman e Chris Hemsworth. https://t.… - Elfoofighters : Chissà perchè andrò a vedere Thor love and thunder?? - infoitcultura : Thor: Love and Thunder, Natalie Portman è la Potente Thor in una nuova foto! - infoitcultura : Thor: Love and Thunder, ecco il primo scatto ufficiale di Natalie Portman nei panni di Mighty Thor [FOTO] -