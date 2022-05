LIVE Passaro-Garin 3-6 1-0, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro a inizio secondo set! (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A Roma 15.21 Medical time out per Garin che sembra avere problemi alla caviglia. 1-0 ARRIVA IL break AL SETTIMO TENTATIVO! Passaro resiste e conquista il primo game del set. 40-AD SETTIMA PALLA break Passaro!!!! PALLA CORTA IRRAGGIUNGIBILE DELL’ITALIANO 40-40 PRODEZZA CON IL BACK DI ROVESCIO DI Passaro! AD-40 Prima vincente di Garin. 40-40 Altra chance annullata da Garin. 40-AD PALLA break Passaro! Errore sottorete di Garin con la volée di rovescio. 40-40 Servizio e diritto in corridoio di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A15.21 Medical time out perche sembra avere problemi alla caviglia. 1-0 ARRIVA ILAL SETTIMO TENTATIVO!resiste e conquista il primo game del set. 40-AD SETTIMA PALLA!!!! PALLA CORTA IRRAGGIUNGIBILE DELL’ITALIANO 40-40 PRODEZZA CON IL BACK DI ROVESCIO DI! AD-40 Prima vincente di. 40-40 Altra chance annullata da. 40-AD PALLA! Errore sottorete dicon la volée di rovescio. 40-40 Servizio e diritto in corridoio di ...

