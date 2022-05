Boxe, Canelo Alvarez ha perso: da Mayweather a Bivol, ora quale futuro? Tra la rivincita e la trilogia con Golovkin (Di domenica 8 maggio 2022) Canelo Alvarez ha perso. Questa è l’enorme notizia di oggi per gli amanti della Boxe. Il miglior pugile pound for pound in circolazione è stato battuto, per la seconda volta in carriera. Se nel 2013 era stato il fuoriclasse Floyd Mayweather a infliggergli il dispiacere, nella notte italiana ci ha pensato Dmitry Bivol. Il messicano ha voluto alzare l’asticella, si è spostato tra i pesi mediomassimi ed è andato a incrociare i guantoni col Campione del Mondo WBA, non riuscendo però a strappargli la cintura. Il 31enne, che ora vanta un record di 57 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi, ha perso ai punti: i cartellini recitano un triplo 115-113, ma il divario è apparso decisamente più netto visto che il russo ha giganteggiato in lungo in lungo per tecnica e potenza. ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)ha. Questa è l’enorme notizia di oggi per gli amanti della. Il miglior pugile pound for pound in circolazione è stato battuto, per la seconda volta in carriera. Se nel 2013 era stato il fuoriclasse Floyda infliggergli il dispiacere, nella notte italiana ci ha pensato Dmitry. Il messicano ha voluto alzare l’asticella, si è spostato tra i pesi mediomassimi ed è andato a incrociare i guantoni col Campione del Mondo WBA, non riuscendo però a strappargli la cintura. Il 31enne, che ora vanta un record di 57 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi, haai punti: i cartellini recitano un triplo 115-113, ma il divario è apparso decisamente più netto visto che il russo ha giganteggiato in lungo in lungo per tecnica e potenza. ...

