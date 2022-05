BIG SHOW: ENRICO PAPI ABBASSA IL SIPARIO SUL DELUDENTE VARIETÀ DI CANALE 5 (Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio, in prima serata su CANALE 5, ultimo appuntamento con Big SHOW il VARIETÀ condotto da ENRICO PAPI, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera, a loro insaputa. Partito al venerdì, spostato al giovedì e infine alla domenica per il finale, Big SHOW rappresenta una delle delusioni stagionali come scrittura, contenuti e ascolti. A Big SHOW gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che guardano lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono essere coinvolti nello SHOW all’improvviso. Tutto accade quando meno se l’aspettano ma il tutto ha il sapore amaro di un mix poco riuscito di tanti format. ENRICO ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio, in prima serata su5, ultimo appuntamento con Bigilcondotto da, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera, a loro insaputa. Partito al venerdì, spostato al giovedì e infine alla domenica per il finale, Bigrappresenta una delle delusioni stagionali come scrittura, contenuti e ascolti. A Biggli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che guardano lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono essere coinvolti nelloall’improvviso. Tutto accade quando meno se l’aspettano ma il tutto ha il sapore amaro di un mix poco riuscito di tanti format....

Advertising

ilfoglio_it : Al teatro Ghione di Roma va in scena lo show del pacifismo. Comici e intellettuali raccontano le colpe dell'Alleanz… - Annalis60750647 : Si come no sono già attaccata alla TV ?? Dopo quello che ha fatto è detto contro lulú mi dispiace x la storia ma nn… - bubinoblog : BIG SHOW: ENRICO PAPI ABBASSA IL SIPARIO SUL DELUDENTE SHOW DI CANALE 5 - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… - marrisimone : @SMSNEWSOFFICIAL @EnricoPapi2 Ieri sera a cena con amici. Noi: avete visto Big Show? Loro : quello con Papi? Si, ca… -