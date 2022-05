Barù-Jessica Selassié, non c’è più dubbio sul loro rapporto: i due escono allo scoperto (Di domenica 8 maggio 2022) Barù e Jessica Selassié sono una delle coppie tra le più chiacchierate dell’ultima edizione del GF Vip: adesso escono allo scoperto Tra le coppie del Grande Fratello VIP, quella composta dal nipote di Costantino della Gherardesca e la sorella della vincitrice è indubbiamente la più chiacchierata del reality show: adesso i due escono allo scoperto. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 maggio 2022)sono una delle coppie tra le più chiacchierate dell’ultima edizione del GF Vip: adessoTra le coppie del Grande Fratello VIP, quella composta dal nipote di Costantino della Gherardesca e la sorella della vincitrice è indubbiamente la più chiacchierata del reality show: adesso i due. L'articolo proviene da Inews24.it.

Gf vip, Barù torna a parlare di Jessica: 'Non sono timido, non mi piaceva, ma non l'ha capito' Oltre a Jessica, Barù ha parlato del motivo per cui ha scelto di entrare nella Casa: il compenso. 'Mi hanno pagato molto ben e e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi ... Il nobile Barù confessa su Jessica Selassié: 'Siamo ancora amici' 'Ma di che mi tocca parlare': Barù racconta di Jessica Selassié Durante l'intervista, Barù ha svelato il motivo per cui ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP : 'Per i soldi, mi ... Oltre aha parlato del motivo per cui ha scelto di entrare nella Casa: il compenso. 'Mi hanno pagato molto ben e e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi ...'Ma di che mi tocca parlare':racconta diSelassié Durante l'intervista,ha svelato il motivo per cui ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP : 'Per i soldi, mi ...