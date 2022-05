Unghie: se sono di questo colore hai problemi con il colesterolo (Di sabato 7 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa possono dire le nostre Unghie per quanto riguarda la nostra salute, ed in particolare per il colesterolo. Come sappiamo bene il nostro corpo ci invia sempre tanti segnali, uno diverso dall’altro che ci possono aiutare a capire la vera salute, ma tutto sta a noi nel riconoscerli, altrimenti restano solo dei segnali. (pixabay)Osservare bene anche le nostre mani è molto importante, perchè dal colore delle Unghie possiamo capire se abbiamo problemi con il colesterolo alto, o anche altre malattie, ma facciamo sempre attenzione a tutto. Ovviamente, agendo in anticipo su qualsiasi problema, possiamo evitare problematiche complesse, per chi non lo sapesse il colesterolo è una sostanza che ... Leggi su formatonews (Di sabato 7 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa posdire le nostreper quanto riguarda la nostra salute, ed in particolare per il. Come sappiamo bene il nostro corpo ci invia sempre tanti segnali, uno diverso dall’altro che ci posaiutare a capire la vera salute, ma tutto sta a noi nel riconoscerli, altrimenti restano solo dei segnali. (pixabay)Osservare bene anche le nostre mani è molto importante, perchè daldellepossiamo capire se abbiamocon ilalto, o anche altre malattie, ma facciamo sempre attenzione a tutto. Ovviamente, agendo in anticipo su qualsiasi problema, possiamo evitare problematiche complesse, per chi non lo sapesse ilè una sostanza che ...

Advertising

ljubxvna : Non mi sono fatta fare le unghie svedesi per niente - Biancaneuro : @Maracanazo50 @strangeday3 @LoPsihologo Ma le unghie sono vive o morte quando le mangi? Non vorrei che soffrissero - Never94830937 : @JediPerLItalia >così ' cosa falsa, le mie unghie sono dritte e strette. Dico' no guarda, mai avute unghie larghe'… - rumba_magica : @StellaV43679510 Marca il territorio, lo fa per segnalarla come fosse sua. Dalle spuntare la unghie dal veterinario… - sjkjmjh : non io tutta contenta che faccio vedere le unghie nuove ad una mia amica e lei se ne esce dicendo che sono brutte d… -