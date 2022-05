Google Pixel | arriva la patch di Maggio Dirty Pipe per i modelli 6 6 Pro | mentre sarà l’ultima per 3a 3a XL

Leggi su computermagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) Gli errori di sistema, o alcuni glitch nascosti, saranno sempre presenti negli smartphone che utilizziamo tutti giorni.lo sa bene, ecco perché ha rilasciato un aggiornamento d’urgenza per risolvere la questione; vediamo cosa ha sistemato. Teniamo d’occhio questa tipologia di news per non perderci nulla – Computermagazine.itha già avviato la distribuzione delledi sicurezza diper i suoi smartphone supportati. Vulnerabilità del calibro di, dunque, verranno finalmente risolte; non dovremo più preoccuparci di affrontarli. I bug fix attualmente sono a 37, che per quanto non sembri, in realtà, è una cifra relativamente bassa guardando alla media storica, a cui se ne aggiungono 11 specifici per. LEGGI ANCHE: E ...