F.1, GP Miami - Libere 3, Leclerc nella morsa delle due Red Bull (Di sabato 7 maggio 2022) Sergio Perez è stato il più veloce nella terza sessione di prove Libere del Gran Premio di Miami. Il messicano della Red Bull Racing ha ottenuto la migliore prestazione in 1:30.304, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra RB18 del compagno di squadra Max Verstappen. Brivido finale per l'olandese, che ha perso il controllo della sua vettura alla chicane, ma ha evitato il contatto con le barriere. Così in Top 10. La Alpine sente di avere le potenzialità per poter portare almeno una vettura in seconda fila in qualifica e nell'ultima sessione di prove ci è riuscita con Fernando Alonso, con lo spagnolo quarto. Peccato per l'incidente di Esteban Ocon, che ha danneggiato la vettura dopo essere andato a sbattere violentemente contro le barriere di curva 14. Positiva la prestazione della ... Leggi su quattroruote (Di sabato 7 maggio 2022) Sergio Perez è stato il più veloceterza sessione di provedel Gran Premio di. Il messicano della RedRacing ha ottenuto la migliore prestazione in 1:30.304, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charlese l'altra RB18 del compagno di squadra Max Verstappen. Brivido finale per l'olandese, che ha perso il controllo della sua vettura alla chicane, ma ha evitato il contatto con le barriere. Così in Top 10. La Alpine sente di avere le potenzialità per poter portare almeno una vettura in seconda fila in qualifica e nell'ultima sessione di prove ci è riuscita con Fernando Alonso, con lo spagnolo quarto. Peccato per l'incidente di Esteban Ocon, che ha danneggiato la vettura dopo essere andato a sbattere violentemente contro le barriere di curva 14. Positiva la prestazione della ...

