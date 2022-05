Un’altra verità replica seconda puntata | riassunto episodi del 4 maggio in streaming e in tv

Advertising

BandyCrash : RT @DAmboldi: @JediPerLItalia @Bohemian_322 @R_3148B ??????la più grande economia al mondo, quella yankee, senza guerre va a gambe all’aria. L… - MarceVann : RT @DAmboldi: @JediPerLItalia @Bohemian_322 @R_3148B ??????la più grande economia al mondo, quella yankee, senza guerre va a gambe all’aria. L… - LykanLA : A parte la potentissima porcata , che per l'ennesima volta sancise dove stia di casa la verità e dove la menzogna,… - Bohemian_322 : RT @DAmboldi: @JediPerLItalia @Bohemian_322 @R_3148B ??????la più grande economia al mondo, quella yankee, senza guerre va a gambe all’aria. L… - DAmboldi : @JediPerLItalia @Bohemian_322 @R_3148B ??????la più grande economia al mondo, quella yankee, senza guerre va a gambe a… -

... in Europa, quindi non c'è bisogno di andare dall'parte del ... Le isole private le si può comprare, ma per chi di noi ha... Solo 398, a dire la, ma se dividiamo i costi per i 16 ospiti ...... sul Covid come su qualsiasimateria che riguardi la salute ... non è informazione, come allestirefaccia a faccia tra chi ... per la, nel suo status parla dei 'suoi Tg', e in effetti l'...