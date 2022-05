Samarate | uccide la moglie e la figlia 16enne; il suocero | Ultimamente era cambiato

Advertising

infoitinterno : Varese: uccide moglie e figlia a Samarate, Maja in carcere a Monza - pomeriggio5 : Samarate, uccide moglie e figlia e poi tenta di uccidere anche l'altro figlio. La donna voleva lasciarlo? A… - PDUmorista : #Samarate, Uccide moglie e figlia a martellate durante il sonno e ferisce gravemente il figlio. L'omicida si defini… - infoitinterno : Un altro padre che uccide. Il profondo choc a Samarate, tra la gente incredula - ParliamoDiNews : Samarate, uccide martellate moglie e figlia e ferisce figlio: tenta il suicidio #dupliceomicidio #Samarate… -

Leggi Anche, massacra a martellate la moglie e la figlia 16enne poi tenta di uccidere anche l'altro figlio - La donna voleva lasciarlo Nel corso del collegamento con Barbara d'Urso , l'uomo ...La famiglia, come riporta il sindaco di, Enrico Puricelli, non aveva mai fatto pensare che avesse problemi. Alessandro e Stefania erano sposati dal 1992. Il post della moglie Nella foto ...In collegamento con "Pomeriggio Cinque", l'uomo smentisce le voci di una possibile separazione all'origine della tragedia ...Poi, nell’interrogatorio effettuato in ospedale da parte del sostituto procuratore Carlo Alberto Lafiandra, si è avvalso della facoltà di non rispondere L’unico a parlare della famiglia di Stefania Pi ...