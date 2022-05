Petrolio, l’Opec verso un aumento della produzione. Ma con l’embargo Ue contro la Russia potrebbe non bastare (Di giovedì 5 maggio 2022) l’Opec, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, aumenterà la produzione di greggio di 432 mila barili al giorno, a partire da giugno. A darne notizia è Bloomberg. Il piccolo incremento arriva in seguito alle pressioni degli importatori, messi in difficoltà dalla crisi energetica esasperata dalla guerra in Ucraina. La maggior produzione dovrebbe aiutare a contenere i prezzi che in questi giorni si sono avvicinati ai 110 dollari al barile, soprattutto alla luce dell’embargo proposto dalla Commissione europea nel nuovo pacchetto di sanzioni. Secondo gli esperti, però, l’incremento potrebbe non essere fattibile, dato che la gran parte dei paesi esportatori sta già estraendo a pieno regime, e per garantire i barili aggiuntivi servirebbe proprio il contributo ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022), l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di, aumenterà ladi greggio di 432 mila barili al giorno, a partire da giugno. A darne notizia è Bloomberg. Il piccolo incremento arriva in seguito alle pressioni degli importatori, messi in difficoltà dalla crisi energetica esasperata dalla guerra in Ucraina. La maggiordovrebbe aiutare a contenere i prezzi che in questi giorni si sono avvicinati ai 110 dollari al barile, soprattutto alla luce delproposto dalla Commissione europea nel nuovo pacchetto di sanzioni. Secondo gli esperti, però, l’incrementonon essere fattibile, dato che la gran parte dei paesi esportatori sta già estraendo a pieno regime, e per garantire i barili aggiuntivi servirebbe proprio il contributo ...

