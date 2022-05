Calendario scolastico 2022/23, quando iniziano le lezioni. Le date per tutte le regioni [IN AGGIORNAMENTO] (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora in corso l'anno scolastico 2021/22. Le regioni stanno pubblicando in queste settimane i calendari scolastici per il prossimo anno 2022/23. A parte le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, le regioni con proprie delibere decidono annualmente l'inizio e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività L'articolo Calendario scolastico 2022/23, quando iniziano le lezioni. Le date per tutte le regioni IN AGGIORNAMENTO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora in corso l'anno2021/22. Lestanno pubblicando in queste settimane i calendari scolastici per il prossimo anno/23. A parte le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, lecon proprie delibere decidono annualmente l'inizio e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività L'articolo/23,le. LeperleIN

Advertising

ilbassanese : Scuola, anno scolastico 2022/23: in Veneto la prima campanella suonerà il 12 settembre - orizzontescuola : Calendario scolastico 2022/23, le date per tutte le regioni. In aggiornamento - ProDocente : In Veneto si tornerà in classe il 12 settembre. Via libera al calendario scolastico 2022-23. Tutte le date - MattinoDiVerona : Calendario scolastico 2022/23, si torna in classe il 12 settembre, ecco tutte le novità Leggi tutto:… - orizzontescuola : In Veneto si tornerà in classe il 12 settembre. Via libera al calendario scolastico 2022-23. Tutte le date -