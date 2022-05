Usa, caos divorzio: Corte Suprema pronta a cancellarlo (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Corte Suprema americana sarebbe orientata a ribaltare la storica sentenza, ‘Roe vs Wade’ con cui nel 1973 la stessa Corte riconobbe il diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti. E’ quanto rivela ‘Politico’, citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito fatta circolare all’inizio di febbraio. Un documento non definitivo, perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno. La bozza della sentenza afferma che la decisione sull’aborto non spetta al governo federale ma ai singoli Stati, e di fatto è un via libera ai tanti Stati a guida repubblicana che stanno varando legislazioni draconiane in materia. Anticipazioni Stando alle anticipazioni – che la Cnn definisce “una straordinaria violazione della riservatezza e della segretezza della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laamericana sarebbe orientata a ribaltare la storica sentenza, ‘Roe vs Wade’ con cui nel 1973 la stessariconobbe il diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti. E’ quanto rivela ‘Politico’, citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito fatta circolare all’inizio di febbraio. Un documento non definitivo, perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno. La bozza della sentenza afferma che la decisione sull’aborto non spetta al governo federale ma ai singoli Stati, e di fatto è un via libera ai tanti Stati a guida repubblicana che stanno varando legislazioni draconiane in materia. Anticipazioni Stando alle anticipazioni – che la Cnn definisce “una straordinaria violazione della riservatezza e della segretezza della ...

Advertising

qui_finanza : Usa, caos divorzio: Corte Suprema pronta a cancellarlo - cotrozzi_lisa : RT @LaVeritaWeb: L’ex presidente pubblica un lungo articolo, ripreso in Italia dal «Corriere», per dire la sua sull’Ucraina. Ma furono prop… - evermoremorena : @MarcoSporticx Evidentemente l’intelligence USA sa bene le mire anacronistiche del boia. Trump voleva mettere le ba… - nicelivingspace : @fdragoni @a_meluzzi USA vogliono Europa nel caos per indebolirla. - TorciaPolitica : Ripercorriamo la primavera araba libica dalla guerra civile culminato con l'intervento militare occidentale a suppo… -