Termovalorizzatori in Italia: cosa sono e come funzionano (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'annuncio di Roberto Gualtieri, a fine aprile 2022, di voler dotare Roma di uno di questi impianti ha riacceso il dibattito. Secondo gli ultimi dati, riferiti al 2020, in Italia ci sono 37 inceneritori e tutti recuperano energia. Il numero è di gran lunga inferiore a quello delle strutture di questo tipo presenti in alcuni Paesi europei Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'annuncio di Roberto Gualtieri, a fine aprile 2022, di voler dotare Roma di uno di questi impianti ha riacceso il dibattito. Secondo gli ultimi dati, riferiti al 2020, inci37 inceneritori e tutti recuperano energia. Il numero è di gran lunga inferiore a quello delle strutture di questo tipo presenti in alcuni Paesi europei

Advertising

masterluxmaster : @CottarelliCPI Ho una riflessione in merito. Costruire termovalorizzatori o centrali atomiche in italia spero non s… - GianniTasca1 : RT @AndreaLompio53: Ma, onestamente, che differenza c'è fra i barbari talebani e un M5S che ha distrutto l'energia pulita in Italia, che co… - PieraBelfanti : RT @Giampier601: @PieraBelfanti Come si fa ad essere così ottusi. Dove li mettiamo tutti i rifiuti di Roma e Lazio? All'estero pagando, usa… - sassuolino : RT @AndreaLompio53: Ma, onestamente, che differenza c'è fra i barbari talebani e un M5S che ha distrutto l'energia pulita in Italia, che co… - Giampier601 : @PieraBelfanti Come si fa ad essere così ottusi. Dove li mettiamo tutti i rifiuti di Roma e Lazio? All'estero pagan… -