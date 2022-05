Perché la Cina sta continuando ad usare misure così rigide contro il Covid (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Covid-19 continua a preoccupare la Cina. Poco importa se in proporzione al numero di abitanti, alle ospedalizzazioni e alle vittime, la recente ondata che ha colpito il gigante asiatico sembra essere quasi del tutto innocua. Il governo cinese non ha alcuna intenzione di adottare modus operandi alternativi al modello zero Covid attuato dall’inizio della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il-19 continua a preoccupare la. Poco importa se in proporzione al numero di abitanti, alle ospedalizzazioni e alle vittime, la recente ondata che ha colpito il gigante asiatico sembra essere quasi del tutto innocua. Il governo cinese non ha alcuna intenzione di adottare modus operandi alternativi al modello zeroattuato dall’inizio della InsideOver.

A Shanghai in lockdown la gente protesta per fame ... la polizia intima di smetterla perché si tratterebbe di proteste 'organizzate da forze straniere ... termine con cui sono indicate tutte le possibili insurrezioni filo - occidentali in Cina, in Russia ... Accordo di sicurezza Cina-Isole Salomone: perché preoccupa gli Usa