Modena Un automobilista su otto usa il telefono mentre guida

(Di mercoledì 4 maggio 2022) I risultati della campagna della Polizia locale: sanzionati 22 conducenti su 159 controllati, la maggioranza ha tra 35 e 45 anni. Scoperti anche due veicoli senza assicurazione C’è chi ha replicato affermando “Scusi, ma non potevo non rispondere a questa telefonata”. Altri, invece, hanno garantito che si è trattato “della prima volta: non lo faccio mai”.a qualcun altro, più semplicemente, si era “appena ril dispositivo Bluetooth”. Sono alcune delle principali giustificazioni rese agli operatori della Polizia locale didagli automobilisti scoperti al volante col telefonino durante la recente campagna incentrata, appunto, sul contrasto del fenomeno legato all’uso del cellulare durante la. In tutto sono stati sanzionati 22 automobilisti su 159 controllati, circa il 14% del totale, poco più di uno ...

