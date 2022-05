Giroud | «Quando gioco mi spazzolo i capelli bagnati e poi li fisso con cera e lacca»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccante del Milan, Olivier, ha rilasciato un’intervista a GQ in cui racconta alcuni dettagli che lo riguardano, in particolare alcune manie e passioni. “I miei compagni di squadra mi prendono sin giro perchého sempre iin ordine, anche a fine partita. Il segreto è un colpo di spazzola sui, poi un po’ die dopo, per fissarli, metto la. Qualche voltafaccio troppi colpi di testa e non rimangono perfetti, ma va bene lo stesso”. Parla di quanto lo hanno aiutato le lenti a contatto. “Metto le lenti dal 2011. È una cosa divertente, lo dico oggi per la prima volta davanti alle telecamere. Nella prima stagione con il Montpellier non avevo le lenti.i ...