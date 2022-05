AEW | Nuovo look per Hikaru Shida

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il rapporto trae la All Elite Wrestling va avanti ormai da tempo. La star di Joshi è sotto contratto con la promozione di Tony Khan dal 2019, ed ha fatto il suo debutto al PPV inaugurale Double or Nothing in un six-women tag team match. Attraverso il proprio account Twitter,ha mostrato il suotaglio di capelli. L’ex AEW Women’s Champion aveva precedentemente una lunga e folta chioma. Laaveva già mostrato undiverso dal solito durante il suo ultimo incontro contro Serena Deeb a Dynamite. La giapponese ha perso il match, un Philly Street Fight che ha portato la Deeb su di un parziale di 3-2, per una faida che va avanti da moltissimi mesi. Il primissimo incontro trae ...

