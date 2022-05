Si schianta contro un albero e muore sul colpo

(Di martedì 3 maggio 2022) Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio a causa di un incidente atradale. Era a bordo di un camion nelle campagne di Manduria, quando ha perso illlo del mezzondosiun grosso ulivo. L’uomo che a causa dell’impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo, è praticamente morto sul. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto ambulanze del 118 e polizia locale. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Advertising

LivornoPress : Darsena Toscana, auto si schianta contro un Tir (Foto) -

L'Unione Sarda.it

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Cosenza, nel rione San Vito. Una Golf ha provato a forzare un posto di blocco dei Carabinieri, schiantandosila gazzella dell'Arma. Nell'incidente sono rimasti lievemente feriti i due bambini che erano nell'auto con l'uomo che ha cercato di forzare il posto di blocco e due Carabinieri. Sul posto sono ...L'uomo ha raccontato alla polizia di aver perso il controllo mentre cambiava marcia schiantandosiuna palma vicino a casa sua perché 'non sapeva come guidare con il cambio manuale' riporta ... Ubriaco alla guida si schianta contro un’altra macchina: incidente a Nuraminis - L'Unione Sarda.it Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Cosenza, nel rione San Vito. Una Golf ha provato a forzare un posto di blocco dei Carabinieri, schiantandosi contro la gazzella dell’Arma. Nell’incidente ...Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di oggi, 3 maggio, in piazza Vanvitelli, al Vomero, zona collinare di Napoli: un'automobile fuori controllo si è ...