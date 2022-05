Fognini-Basilashvili in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di lunedì 2 maggio 2022) Fabio Fognini affronterà Nikoloz Basilashvili nella circostanza del primo turno del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il tennista ligure proverà a offrire la miglior versione di sé sulla superficie che ha caratterizzato la maggior parte dei suoi successi, la terra battuta, sebbene l’impresa non sia tra le più semplici; il georgiano difatti è notoriamente un ottimo giocatore, sebbene discontinuo, ma il momento di forma non eccezionale di Basilashvili fa ben sperare. Fognini indubitabilmente detiene molte chance di passaggio del turno in quel di Madrid; proverà a usufruire della caratteristica velocità del rosso madrileno per accorciare gli scambi e far suo un match sulla carta complesso. ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Fabioaffronterà Nikoloznella circostanza del primo turno del tabellone principale deldi. Il tennista ligure proverà a offrire la miglior versione di sé sulla superficie che ha caratterizzato la maggior parte dei suoi successi, la terra battuta, sebbene l’impresa non sia tra le più semplici; il georgiano difatti è notoriamente un ottimo giocatore, sebbene discontinuo, ma il momento di forma non eccezionale difa ben sperare.indubitabilmente detiene molte chance di passaggio del turno in quel di; proverà a usufruire della caratteristica velocità del rosso madrileno per accorciare gli scambi e far suo un match sulla carta complesso. ...

