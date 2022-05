Clementino positivo al Covid salta l’appuntamento di stasera con Made in Sud (Di lunedì 2 maggio 2022) Clementino Niente terza puntata di Made in Sud per Clementino. Il rapper è risultato infatti positivo al Covid e non potrà presenziare al nuovo appuntamento dello show comico di Rai2, in onda stasera in prima serata. “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sono positivo al Covid. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso“ ha scritto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 maggio 2022)Niente terza puntata diin Sud per. Il rapper è risultato infattiale non potrà presenziare al nuovo appuntamento dello show comico di Rai2, in ondain prima serata. “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco! Sonoal. (Picco massimo). Non me lo meritavo… Punito dalproprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata didiin Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso“ ha scritto ...

