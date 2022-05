Mazzarri verso l’esonero, scelta a sorpresa del Cagliari: chi sarà il sostituto (Di domenica 1 maggio 2022) Al Casteddu non è bastata la rete di João Pedro al Cagliari per riprendere le due reti dell’Hellas Verona. La sconfitta per 1-2 contro i gialloblù, potrebbe aver sancito il cambio in panchina dei sardi, con Mazzarri che è pronto ad essere esonerato. Cagliari Mazzarri Esonero IL NOME Il nome più vicino alla panchina del Cagliari è quello di Alessandro Agostini, che attualmente allena la primavera dei sardi. Il giovane allenatore, classe 1979, ha vestito la maglia rossoblù per 8 anni (2004-2012). A riferirlo è Sky Sport, che quindi pone fine all’esperienza di Mazzarri in Sardegna. Agostini attualmente con il Cagliari U19 è classificato al quarto posto nel campionato Primavera 1. Il tecnico, è riuscito a far uscire il meglio da alcuni talenti come Jacopo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 maggio 2022) Al Casteddu non è bastata la rete di João Pedro alper riprendere le due reti dell’Hellas Verona. La sconfitta per 1-2 contro i gialloblù, potrebbe aver sancito il cambio in panchina dei sardi, conche è pronto ad essere esonerato.Esonero IL NOME Il nome più vicino alla panchina delè quello di Alessandro Agostini, che attualmente allena la primavera dei sardi. Il giovane allenatore, classe 1979, ha vestito la maglia rossoblù per 8 anni (2004-2012). A riferirlo è Sky Sport, che quindi pone fine all’esperienza diin Sardegna. Agostini attualmente con ilU19 è classificato al quarto posto nel campionato Primavera 1. Il tecnico, è riuscito a far uscire il meglio da alcuni talenti come Jacopo ...

