Empoli, Luperto: «Prendiamo gli aspetti positivi per il futuro»

Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro il Torino: le dichiarazioni

Sebastiano Luperto ha parlato a Dazn dopo Empoli-Torino.

LE PAROLE – «Siamo partiti bene, è stata una grande gara prima che l'espulsione cambiasse tutto. Non giudico gli episodi, pensiamo a quanto di positivo fatto per il futuro. Non abbiamo mollato fino alla fine, ci abbiamo provato anche in nove ed è il nostro spirito. Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo per cercare di vincere».

