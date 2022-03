Ucraina, Di Maio: “L’Italia non sta entrando in guerra, rispondiamo ad una richiesta d’aiuto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Crimini di guerra. Così il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha definito quello che sta succedendo in Ucraina in questi giorni. Parole dure quelle che Di Maio riserva ai russi nell’intervista rilasciata a Mattino Cinque: “Ci sono bombe russe che stanno cadendo sulle case dei civili, questi sono crimini di guerra”. A domanda diretta, risponde: “No, non stiamo entrando in guerra. Stiamo rispondendo ad una richiesta di aiuto, fornendo supporto. E’ un paese invaso da Putin, è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non stiamo entrando in guerra stiamo facendo arretrare Putin. Vladimir Putin deve sedersi al tavolo della pace, e non lo farà con la gentilezza. Solo così possiamo farlo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Crimini di. Così il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, ha definito quello che sta succedendo inin questi giorni. Parole dure quelle che Diriserva ai russi nell’intervista rilasciata a Mattino Cinque: “Ci sono bombe russe che stanno cadendo sulle case dei civili, questi sono crimini di”. A domanda diretta, risponde: “No, non stiamoin. Stiamo rispondendo ad unadi aiuto, fornendo supporto. E’ un paese invaso da Putin, è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non stiamoinstiamo facendo arretrare Putin. Vladimir Putin deve sedersi al tavolo della pace, e non lo farà con la gentilezza. Solo così possiamo farlo ...

