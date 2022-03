Trapianto polmoni, per la prima volta eseguito intervento record grazie alla convenzione tra due ospedali (Di mercoledì 2 marzo 2022) eseguito il primo Trapianto di polmone frutto della convenzione tra il Centro trapianti di polmone dell'Azienda ospedaliero - universitaria Senese e la Chirurgia toracica dell'Aou Careggi di Firenze. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022)il primodi polmone frutto dellatra il Centro trapianti di polmone dell'Aziendaero - universitaria Senese e la Chirurgia toracica dell'Aou Careggi di Firenze. ...

Advertising

ValeJPB : @AforismiManila @Mar81697715Mar E pensare che io uso questa frase quando mi riferisco al mio trapianto di polmoni ??…. ???? Manila che tipa! - SilverErLucano : @latestachefuma Mamma adottiva tuo figlio ha bisogno di un trapianto di polmoni AHAHAHAH - dr_oteri : Trapianto di cuore e polmoni da donatori con epatite C a riceventi non infetti: è possibile evitare l'infezione nei… - MSRA_ita : ?? MSRA - Visual abstract ?? Trapianto di cuore e polmoni da donatori con epatite C a riceventi non infetti Contin… - ryzador : @rullo_lulic Quattro anni fa feci un trapianto di polmoni, sotto Natale. Lui mi fece arrivare un video con i suoi a… -