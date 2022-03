LIVE – Roma-Cuneo 2-1 21-25 | 26-24 | 25-22 | 0-0 | Serie A1 Femminile 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Latestuale di Acqua&SaponeClub-Bosca S. Bernardo, recupero della prima giornata di ritorno del campionato diA1. Le giallorosse vanno a caccia di punti importanti in chiave salvezza ma non sarà semplice contro le ragazze di coach Pistola. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 2 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ...