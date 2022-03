Lavoro, domani la smart conference 'La Vita Agile' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos/Labitalia) - 'La Vita Agile', organizzata da MeglioQuesto e Lavoro&Welfare, si terrà domani giovedì 3 marzo a partire dalle 10.30 a Roma presso il Virtual Studio – Teatro Garbatella e in streaming sul sito de Il Sole 24 Ore. L'accelerazione impressa dalla pandemia ha trasformato in poco tempo lo smart working portando all'adozione di innovativi processi di produzione e nuovi modelli organizzativi del Lavoro. Da soluzione emergenziale lo smart working è diventato uno strumento di competitività capace di accrescere la produttività e migliorare la conciliazione dei tempi di famiglia – Lavoro, secondo un paradigma innovativo e sostenibile. L'obiettivo della giornata, strutturata in diversi panel di confronto, sarà fare proposte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos/Labitalia) - 'La', organizzata da MeglioQuesto e&Welfare, si terràgiovedì 3 marzo a partire dalle 10.30 a Roma presso il Virtual Studio – Teatro Garbatella e in streaming sul sito de Il Sole 24 Ore. L'accelerazione impressa dalla pandemia ha trasformato in poco tempo loworking portando all'adozione di innovativi processi di produzione e nuovi modelli organizzativi del. Da soluzione emergenziale loworking è diventato uno strumento di competitività capace di accrescere la produttività e migliorare la conciliazione dei tempi di famiglia –, secondo un paradigma innovativo e sostenibile. L'obiettivo della giornata, strutturata in diversi panel di confronto, sarà fare proposte ...

sandrogozi : Gruppo @RenewEurope al lavoro per dibattito @Europarl_IT di domani: guerra economica totale alla #Russia, massima a… - TV7Benevento : Lavoro, domani la smart conference 'La Vita Agile' - - sciantokescia : RT @tinyjediisback: Buongiorno gente domani alle 11 colloquio di lavoro, mi fate un in bocca a lupo? ???? - FiammettaModena : Domani parteciperò al convegno “Le politiche pubbliche a sostegno di aziende, lavoro e famiglie”. Discuteremo delle… - Joyofli79316250 : RT @tinyjediisback: Buongiorno gente domani alle 11 colloquio di lavoro, mi fate un in bocca a lupo? ???? -