La partigiana Teresa Vergalli sulla guerra in Ucraina: “Nulla è conquistato per sempre, va sempre difeso” | VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Teresa Vergalli è stata protagonista della Liberazione e dell’emancipazione femminile. Nata a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, nell’Ottobre del 1927, assistette a soli 5 anni all’arresto del padre, combattente della prima guerra mondiale perseguitato per il suo impegno antifascista. A Dimartedì ha parlato della guerra in Ucraina: “Non credevamo che fosse possibile, invece non c’è mai qualcosa di conquistato per sempre. Va sempre difeso, e va sempre apprezzato. Il bene che abbiamo dobbiamo apprezzarlo quando ce l’abbiamo e tenerlo caro, e fare in modo che non venga cancellato dagli avvenimenti futuri. Non lo credevamo possibile”. La partigiana ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)è stata protagonista della Liberazione e dell’emancipazione femminile. Nata a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, nell’Ottobre del 1927, assistette a soli 5 anni all’arresto del padre, combattente della primamondiale perseguitato per il suo impegno antifascista. A Dimartedì ha parlato dellain: “Non credevamo che fosse possibile, invece non c’è mai qualcosa diper. Va, e vaapprezzato. Il bene che abbiamo dobbiamo apprezzarlo quando ce l’abbiamo e tenerlo caro, e fare in modo che non venga cancellato dagli avvenimenti futuri. Non lo credevamo possibile”. La...

