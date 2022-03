Guerra in Ucraina, i calciatori ucraini a quelli russi: “Prendete posizione per la pace” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Adesso è il momento di mostrare carattere. Non sui social, ma nella vita reale”. Andriy Yarmolenko, nazionale ucraino che gioca nel West Ham, su twitter ha inviato un accorato messaggio ai suoi omologhi della nazionale di calcio russa per spingerli a prendere posizione contro l’invasione dell’Ucraina. “Sono nato a San Pietroburgo, ma sono cresciuto in Ucraina e mi considero ucraino al 100%. Ho una domanda per i giocatori russi. Ragazzi, perché ve ne state seduti come idioti e non dite niente? Nel mio paese uccidono persone, uccidono donne, uccidono madri, uccidono i nostri bambini. Ma tu non dici niente, non fai alcun commento…”. Conosco molti di loro – aggiunge Yarmolenko – e tutti me lo hanno detto: ‘Non dovrebbe essere così è che il nostro presidente si comporta male’. Quindi, ragazzi, voi che avete influenza sulle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Adesso è il momento di mostrare carattere. Non sui social, ma nella vita reale”. Andriy Yarmolenko, nazionale ucraino che gioca nel West Ham, su twitter ha inviato un accorato messaggio ai suoi omologhi della nazionale di calcio russa per spingerli a prenderecontro l’invasione dell’. “Sono nato a San Pietroburgo, ma sono cresciuto ine mi considero ucraino al 100%. Ho una domanda per i giocatori. Ragazzi, perché ve ne state seduti come idioti e non dite niente? Nel mio paese uccidono persone, uccidono donne, uccidono madri, uccidono i nostri bambini. Ma tu non dici niente, non fai alcun commento…”. Conosco molti di loro – aggiunge Yarmolenko – e tutti me lo hanno detto: ‘Non dovrebbe essere così è che il nostro presidente si comporta male’. Quindi, ragazzi, voi che avete influenza sulle ...

