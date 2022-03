Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli: «Mette le mani avanti» - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe affonda Nathaly Caldonazzo: 'Ha detto cose che bastano e avanzano' - infoitcultura : Gf Vip 6: Adriana Volpe in bianco e Sonia Bruganelli in nero - infoitcultura : Adriana Volpe tuona su Sonia: cosa ci sarebbe dietro l’addio al GF Vip - infoitcultura : Gf Vip, Adriana Volpe smentisce Sonia Bruganelli sull'addio al programma: «Se la corteggiano torna» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adriana

Al Grande FratellotraVolpe e Sonia Bruganelli continuano le frecciatine, che non sono mai mancate. La moglie di Paolo Bonoli s infatti ha fatto sapere che il prossimo anno probabilmente non occuperà la ...Il Grande fratelloè alle battute finali ma la tensione tra le due opinioniste,Volpe e Sonia Bruganelli , non accenna a diminuire. Le recenti dichiarazioni fatte dalla moglie di Bonolis sull'addio al ...Adriana Volpe commenta la futura assenza della collega opinionista Sonia Bruganelli, che l'anno prossimo non parteciperà al GF Vip. Non perde l'occasione ...Al Grande Fratello Vip tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continuano le frecciatine, che non sono mai mancate. La moglie di Paolo Bonolis infatti ha fatto sapere che il prossimo anno probabilmente..