Erbe aromatiche Aism per aiutare le donne con la sclerosi multipla

(Adnkronos) – "Non fermiamo la ricerca perché vorrei continuare a sperare. Vorrei che un giorno si potesse dire: c'è la cura" lo chiede Chiara, giovane mamma con sclerosi multipla. Lo chiede in occasione della Festa della Donna perché la sclerosi multipla colpisce prevalentemente le donne con un rapporto di 2 a 3 rispetto agli uomini. L'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) distribuirà piante di Erbe aromatiche, a fronte di una donazione di 10 euro, per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla. I volontari di Aism accoglieranno la cittadinanza nei punti di ...

