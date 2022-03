Corsa alla Champions, i dati di Atalanta e Juventus non indicano una favorita: è una lotta in equilibrio, niente è deciso (Di mercoledì 2 marzo 2022) La vittoria di lunedì sera contro la Sampdoria ha riportato il buon umore in casa Atalanta, per diversi motivi. Sono arrivati tre punti in un week-end importante, in cui Milan e Inter ne hanno conquistato solo uno. Si è tornati … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 marzo 2022) La vittoria di lunedì sera contro la Sampdoria ha riportato il buon umore in casa, per diversi motivi. Sono arrivati tre punti in un week-end importante, in cui Milan e Inter ne hanno conquistato solo uno. Si è tornati …

Advertising

fanpage : In Russia è corsa ai bancomat per ritirare quanto più contante possibile. Alcuni cittadini hanno raccontato alla Bb… - Paolo_Bargiggia : Ma il calcio del @FCBarcelona tutto pressing e corsa in avanti che sta mettendo in mostra contro il @sscnapoli si i… - infoitscienza : Smartphone, la corsa alla ricariche lampo (fino a 240 watt): da 0 a 100% in appena 9 minuti - GianLeopold : Se analizzi i km percorsi vero, poi vedi il dato sull'intensità media della corsa ed i risultati si ribaltano. È la… - Camilla_Curt : @essfairy Ma no io lo voto perché voglio togliere davide nella corsa alla finale. Rendetevi conto che forse andrà s… -