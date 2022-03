Calciomercato Juventus, idea Papu Gomez: arriva al posto di chi? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Juventus ha bisogno di un attaccante; i bianconeri sembrano essere interessati Papu Gomez, vecchia conoscenza della Serie A. Il prossimo anno la Juventus rischia di avere un reparto offensivo completamente diverso da quello attuale; i rinnovi, non ancora arrivati di Dybala, Cuadrado e Bernardeschi, i dubbi sul riscatto di Morata e la possibile cessione di Kean, impongono alla società bianconera di tornare sul mercato. Uno degli obiettivi sembra essere Papu Gomez, vecchia conoscenza del campionato italiano. AnsafotoLa Juventus, per il prossimo anno, ha bisogno di un attaccante esterno per andare a rinforzare il reparto e avere una soluzione per il sistema di gioco di Allegri, il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Laha bisogno di un attaccante; i bianconeri sembrano essere interessati, veca conoscenza della Serie A. Il prossimo anno larisa di avere un reparto offensivo completamente diverso da quello attuale; i rinnovi, non ancorati di Dybala, Cuadrado e Bernardes, i dubbi sul riscatto di Morata e la possibile cessione di Kean, impongono alla società bianconera di tornare sul mercato. Uno degli obiettivi sembra essere, veca conoscenza del campionato italiano. AnsafotoLa, per il prossimo anno, ha bisogno di un attaccante esterno per andare a rinforzare il reparto e avere una soluzione per il sistema di gioco di Allegri, il ...

Advertising

Gazzetta_it : Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi #juventus - Gazzetta_it : #Juve, chi è Gravenberch, il primo nome per il centrocampo in estate - Spazio_J : Calciomercato, la Juventus prepara l'assalto per la stella olandese! - - calciomercatoit : ???#Balotelli tra nazionale ???? e rimpianti passati: '#Messi e #Ronaldo i migliori, ma non invidio nulla' ??… - AgiproNews : Calciomercato, la Juventus punta sul “made in Italy”: in quota il sogno è Donnarumma -