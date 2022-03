Ucraina: fiaccolata della comunità milanese in piazza Duomo per le vittime della guerra (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Oggi alle 18.00 torneranno in piazza gli Ucraini della comunità di Milano che ieri hanno presidiato in piazza Duomo con un'enorme bandiera gialla e blu. Hanno pregato, inginocchiati davanti alla facciata della principale cattedrale lombarda e hanno gridato 'no alla guerra, sì alla pace'. Oggi, di nuovo davanti al Duomo, pregheranno e porteranno anche delle candele per omaggiare le vittime della guerra. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Oggi alle 18.00 torneranno ingli Ucrainidi Milano che ieri hanno presidiato incon un'enorme bandiera gialla e blu. Hanno pregato, inginocchiati davanti alla facciataprincipale cattedrale lombarda e hanno gridato 'no alla, sì alla pace'. Oggi, di nuovo davanti al, pregheranno e porteranno anche delle candele per omaggiare le

GiovanniToti : Questa sera a Genova fiaccolata in segno di solidarietà all’#Ucraina. Come liguri cercheremo di fare il possibile f… - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - EnricoLetta : Siamo in tanti alla fiaccolata al Colosseo. Stop all’invasione russa dell’Ucraina. #UcrainaLibera - TV7Benevento : Ucraina: fiaccolata della comunità milanese in piazza Duomo per le vittime della guerra - - LaRagione_eu : #Ucraina: oggi alle 18.00 gli ucraini della comunità di #Milano torneranno in piazza #Duomo e dedicheranno una fiac… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina fiaccolata Ucraina. Manifestazioni in tutta Europa per dire no alla guerra ... con cartelli fatti in casa con slogan come 'Stop alla guerra' e discorsi della comunità ucraina ... Migliaia di persone hanno partecipato venerdì sera a una fiaccolata verso il Colosseo, uno dei ...

A Terni 500 in piazza per chiedere stop guerra in Ucraina Per questo chiediamo a voi italiani, ascoltateci e stateci vicini": è l'appello di Lilia, una donna ucraina da 20 anni in Italia, lanciato nel corso della fiaccolata organizzata nella serata di ...

Ucraina, fiaccolata per la pace a Montebelluna mercoledì sera TrevisoToday Ucraina: fiaccolata della comunità milanese in piazza Duomo per le vittime della guerra Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Oggi alle 18.00 torneranno in piazza gli Ucraini della comunità di Milano che ieri hanno presidiato in Piazza Duomo con ...

Fucecchio in piazza per dire no alla guerra alla luce dei tragici eventi in corso in Ucraina. Venerdì l'amministrazione comunale, insieme alle scuole, alle associazioni e alle contrade del Palio, promuove una fiaccolata per la pace che partirà ...

