Star Games, De Meo: “Adesso non vogliamo fermarci più” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Continua a vincere la Star Games Benevento. Battuto per 4 a 3 il Casalnuovo grazie alle reti di Del Grosso, Signoriello e alla doppietta di Mavilia. E’ tornato il sorriso in casa beneventana grazie a questa serie di risultati che hanno rimesso in carreggiata la formazione di De Caro. Un momento di appannamento e la classifica si è fatta brutta, poi il ritorno di fiamma. “Siamo brave ad adattarci in ogni situazione – inizia Arianna De Meo – ed è qui che si vede la vera forza del gruppo. L’aria è sempre la stessa, si ci sono stati momenti difficili ma la motivazione, anche grazie alle vittorie, cresce sempre di più e per questo acquistiamo molta fiducia. Con i tre punti di domenica abbiamo dimostrato che ci sappiamo adattare difronte agli inconvenienti. Quando un gruppo è coeso questi sono i risultati. Nelle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Continua a vincere laBenevento. Battuto per 4 a 3 il Casalnuovo grazie alle reti di Del Grosso, Signoriello e alla doppietta di Mavilia. E’ tornato il sorriso in casa beneventana grazie a questa serie di risultati che hanno rimesso in carreggiata la formazione di De Caro. Un momento di appannamento e la classifica si è fatta brutta, poi il ritorno di fiamma. “Siamo brave ad adattarci in ogni situazione – inizia Arianna De Meo – ed è qui che si vede la vera forza del gruppo. L’aria è sempre la stessa, si ci sono stati momenti difficili ma la motivazione, anche grazie alle vittorie, cresce sempre di più e per questo acquistiamo molta fiducia. Con i tre punti di domenica abbiamo dimostrato che ci sappiamo adattare difronte agli inconvenienti. Quando un gruppo è coeso questi sono i risultati. Nelle ...

