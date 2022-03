Milan-Inter | Bennacer | “Come una finale | faremo di tutto per vincerla”

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - milanmagazine_ : DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Milan-Inter: live report, formazioni e dettagli - Spazio_Napoli : Pioli pensa già al Napoli: due esclusioni eccellenti per Milan-Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Commenta per primo Ismael Bennacer ha parlato a Mediaset nel pre partita della semifinale di andata di Coppa Italia,: Cosa ci dà questa sfida? Grande grande motivazione, la differenza la fa la qualità e l'aggressività che ci metti in queste partite. Per noi quella appartiene al passato, oggi sarà un'...... con 36 squadre professionistiche e dilettantistiche al via - le favorite sono, Verona e Torino - e con ricavato alla campagna dell'Associazione Ai. Bi. "Bambini per la pace. Dopo l'...A Sportmediaset, il dirigente del Milan Paolo Maldini ha parlato a margine del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da milannews.it: “Rinnovo Ibra? È un vincente, ...Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato ad Inter Tv prima del match di Coppa Italia contro il Milan: "Il derby non è una gara come le altre, è speciale. Noi non veniamo da una partita ...