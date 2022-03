Meghan Markle e Harry sul palco insieme: ma lui abbraccia un’altra (Di martedì 1 marzo 2022) Meghan Markle e Harry hanno fatto scintille agli NACCP awards, presentandosi nuovamente insieme in pubblico dove hanno fatto rivivere l’antica magia. Ma dietro le quinte il Principe è stato sorpreso ad abbracciare un’altra bellissima donna, Jennifer Hudson. Harry ci ricasca Dunque, Harry ci ricasca. Dopo essere andato allo stadio da solo con sua cugina Eugenia di York e poi rapito da lei a cena, dove erano presenti anche Meghan Markle e il marito di lei, Jack Brooksbank, di nuovo è sorpreso preferire un’altra donna a Lady Markle. E le voci di crisi tra loro tornano a diffondersi. Harry abbraccia un’altra dietro il ... Leggi su dilei (Di martedì 1 marzo 2022)hanno fatto scintille agli NACCP awards, presentandosi nuovamentein pubblico dove hanno fatto rivivere l’antica magia. Ma dietro le quinte il Principe è stato sorpreso adrebellissima donna, Jennifer Hudson.ci ricasca Dunque,ci ricasca. Dopo essere andato allo stadio da solo con sua cugina Eugenia di York e poi rapito da lei a cena, dove erano presenti anchee il marito di lei, Jack Brooksbank, di nuovo è sorpreso preferiredonna a Lady. E le voci di crisi tra loro tornano a diffondersi.dietro il ...

