“La Campania è da sempre una terra accogliente e lo sarà anche questa volta”

di Monica De Santis La Campania pronta ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina. A confermarlo l'Assessore alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione della Giunta della Regione Campania, Prefetto Mario Morcone, a Salerno per un incontro a Palazzo Sant'Agostino… "La nostra terra è da sempre una terra accogliente. Stiamo ragionando per vedere le necessità che si presentano, ma sono assolutamente sicuro che il governo regionale si metterà a disposizione per fare la sua pare ed anche di più, proprio come abbiamo dimostrato in altre occasioni. Siamo persone per bene e ci facciamo carico delle difficoltà e dei drammi di tanti che in questi giorni stanno davvero vivendo dei momenti difficili". Sulla possibile rete d'accoglienza e sui centri e strutture da utilizzare ...

