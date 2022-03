Giornalista-tifoso del Milan, Crudeli: “Temo in particolare un giocatore del Napoli” (Di martedì 1 marzo 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Tiziano Crudeli, Giornalista. Ecco quanto evidenziato: “Fabian Ruiz? Ho ammirato la prodezza balistica di un giocatore straordinario, che peraltro si ripete sovente visto che ha segnato 6 gol. Ne ho stima e lo Temo in considerazione in vista della partita di domenica. Leao ha segnato 8 gol quindi magari non ha un rendimento costante ma ha colpi degni di un fuoriclasse. A volte però si dipende troppo da lui, bisogna avere delle alternative e sviluppare un gioco funzionale a Giroud. Se lo lasci lì davanti da solo infatti anche il francese ha difficoltà. Ibrahimovic? Non ci sarà. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli Le vecchie sfide Scudetto? Ricordare il passato fa bene ma crea anche nostalgia. Abbiamo assistito a sfide ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Tiziano. Ecco quanto evidenziato: “Fabian Ruiz? Ho ammirato la prodezza balistica di unstraordinario, che peraltro si ripete sovente visto che ha segnato 6 gol. Ne ho stima e loin considerazione in vista della partita di domenica. Leao ha segnato 8 gol quindi magari non ha un rendimento costante ma ha colpi degni di un fuoriclasse. A volte però si dipende troppo da lui, bisogna avere delle alternative e sviluppare un gioco funzionale a Giroud. Se lo lasci lì davanti da solo infatti anche il francese ha difficoltà. Ibrahimovic? Non ci sarà. FOTO: Getty – Fabian RuizLe vecchie sfide Scudetto? Ricordare il passato fa bene ma crea anche nostalgia. Abbiamo assistito a sfide ...

