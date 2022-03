Gergiev, direttore per una notte (Di martedì 1 marzo 2022) Si alternano fino al 2 marzo al Teatro alla Scala di Milano Thaïs di Jules Massenet e La dama di picche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, due opere preziose e poco rappresentate: la prima mancava da 80 anni, la seconda da quasi 20. La vicinanza dei due titoli, che hanno visto la luce a distanza di appena 4 anni, La dama di picche nel 1890 a San Pietroburgo, Thaïs a Parigi nel 1894, genera un interessante effetto di risonanza, dandoci la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 marzo 2022) Si alternano fino al 2 marzo al Teatro alla Scala di Milano Thaïs di Jules Massenet e La dama di picche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, due opere preziose e poco rappresentate: la prima mancava da 80 anni, la seconda da quasi 20. La vicinanza dei due titoli, che hanno visto la luce a distanza di appena 4 anni, La dama di picche nel 1890 a San Pietroburgo, Thaïs a Parigi nel 1894, genera un interessante effetto di risonanza, dandoci la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Corriere : Valery Gergiev, il direttore filo-Putin fuori dalla Scala. Sala: non dirigerà la Dama di picche - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, Monaco licenzia Valery Gergiev come direttore della Filarmonica - LaStampa : Il sindaco Sala: “Il direttore d'orchestra Gergiev condanni Putin o addio Scala” - vanabeau : @Pezzadazienda @BenedettaFrucci @c_di_lella Magari leggi questo e capirai che non di ferma solo all' opinione ma il… - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Guerra in Ucraina, Monaco licenzia Valery Gergiev come direttore della Filarmonica -